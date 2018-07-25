В Гомеле спасатели пришли на помощь стоявшей в окне 9-го этажа девочке

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, стоявшей в открытом окне балкона на 9-м этаже, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о ребенке в открытом окне балкона на улице Кожара поступило гомельским спасателям 24 июля в 18.23. Подразделения МЧС оперативно прибыли на место. "Один из спасателей поднялся на этаж, разговаривая с девочкой через закрытую входную дверь, сумел отвлечь ребенка и заставить отойти от окна. В это время второй спасатель поднялся по пожарной автолестнице и попал в квартиру через окно. Выяснилось, что девочка одна дома без присмотра взрослых", - рассказали в МЧС.
По предварительной информации, 25-летняя мать, уходя из дома, попросила присмотреть за 5-летней дочкой и 9-летним сыном свою старшую сестру. Далее, скорее всего, сестре понадобилось уйти, а старший ребенок решил погулять на улице, и девочка осталась дома одна.
Спасатели незамедлительно сообщили о случившемся матери детей и дожидались ее прихода. Девочка в медицинской помощи не нуждается. Дальнейшее разбирательство будут проводить сотрудники милиции.
Как отметили в МЧС, каждый случай оставления малолетних детей без присмотра взрослых в ведомстве считают чрезвычайной ситуацией.-0-
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