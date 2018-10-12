Минские таксисты-нелегалы с начала года получили Br7,8 тыс. штрафов

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговая служба Минска в январе-сентябре выявила 17 нелегальных таксистов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

Пять водителей получили предупреждения об ответственности за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.

В отношении 12 человек составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1-1 ст.12.7 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность). Арестованы автомобили на общую сумму Br98,1 тыс., виновные получили более Br7,8 тыс. штрафа.

"В последнее время в городе стало меньше таксистов, у которых нет государственной регистрации. Вместе с тем отмечаются случаи, когда работники официально трудоустроены в организациях, оказывающих услуги по перевозке пассажиров, но подрабатывают в нерабочее время, используя незарегистрированные таксометры", - рассказали в управлении.

Один из таких таксистов с 23 февраля 2015 года по 22 февраля 2018 года получил нелегальный доход более Br36,6 тыс. Постановлением экономического суда столицы он привлечен к ответственности: оштрафован на Br1,2 тыс. с конфискацией Br7,3 тыс.-0-