Минские таможенники обнаружили наркотики в посылке из Украины

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники таможни "Минск-2" пресекли попытку незаконного перемещения наркотического вещества в международном почтовом отправлении, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В сопроводительных документах на следовавшую из Украины посылку значилось, что в адрес жителя Минска пересылается натуральная индонезийская хна. Обнаруженное в упаковке порошкообразное вещество серо-зеленого цвета вызвало подозрение у сотрудников таможни и было направлено на исследование. Эксперты установили, что данное вещество весом 200 г является особо опасным наркотическим средством - митрагинином.

Получатель отправления пояснил, что заказывал индонезийский чай, изготовленный из листьев южноазиатского растения кратом и оказывающий тонизирующий и расслабляющий эффект.

В ходе дальнейшей проверки у минчанина, который ранее проходил реабилитацию от наркозависимости, был обнаружен уже опустошенный пакет с биркой "Индонезийская хна". На стенках пакета были установлены следы митрагинина.

По факту пересылки в международном почтовом отправлении наркотического вещества таможней "Минск-2" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328-1 УК.-0-