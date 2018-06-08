Пресечен канал незаконной поставки наркотиков из ЕС

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вскрыт и пресечен канал незаконной поставки из Европейского союза на территорию Евразийского экономического союза особо опасных психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в ГТК.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий недалеко от белорусско-польской границы сотрудниками Брестской таможни совместно с сотрудниками областного управления КГБ и УВД Брестского облисполкома задержан 56-летний гражданин Польши. Он пытался сбыть более 300 таблеток экстази", - рассказали в ведомстве.

Установлена его причастность к неоднократному перемещению через границу особо опасных психотропных веществ. Ранее подозреваемый, находившийся в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, уже был уличен во ввозе на территорию Беларуси таблеток МДМА с содержанием в своем составе особо опасного психотропного вещества.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу психотропных веществ Брестской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328-1 УК Беларусь.-0-