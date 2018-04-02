Минский школьник спас тонувшую женщину

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский школьник спас тонувшую пенсионерку, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел вечером 26 марта на Цнянском водохранилище в районе дома по ул. Мирошниченко, 5. Сообщение о тонущем человеке поступило спасателям в 19.19. "В это время мимо проходил 11-классник. Он увидел в полынье на расстоянии 7 м от берега женщину, которая звала на помощь. Юноша не растерялся и спас ее. Прибывшая бригада скорой помощи доставила пенсионерку 1957 года рождения в больницу с диагнозом "общее переохлаждение", - проинформировали в управлении.-0-
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