Могилевские таможенники предотвратили незаконную реализацию кожаных курток на Br50 тыс.

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Могилевской таможни предотвратили незаконную реализацию кожаных курток на Br50 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Во время проверки в Могилеве таможенники выявили незаконное хранение партии товара, подлежащего реализации. При осмотре арендуемых субъектом хозяйствования складов обнаружена партия одежды иностранного производства из натуральной кожи. На 325 кожаных женских и мужских курток не оказалось необходимых товаросопроводительных документов.
Стоимость коммерческой партии одежды составила около Br50 тыс.
Могилевская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси "Нарушение правил торговли и оказания услуг населению". Статьей предусмотрен штраф до 50% от стоимости товара.-0-
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