Молнии стали причинами 4 пожаров в Гродненской области

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молнии стали причинами четырех пожаров в Гродненской области, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Первое сообщение о подобном пожаре поступило 14 августа в 16.16. Загорелась кирпичная хозпостройка на территории частного домовладения в деревне Коробчицы Гродненского района. В результате была повреждена кровля. В 18.52 в МЧС сообщили о пожаре кирпичного хозяйственного строения на участке в Волковыске. Огонь уничтожил кровлю и имущество. Позже в деревне Рупейки Волковысского района из-за грозового разряда сгорел деревянный сарай. А в 19.47 спасатели получили сообщение о пожаре дома в деревне Руда-Яворская Дятловского района. Там огонь повредил деревянный фронтон.-0-

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