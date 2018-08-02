2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе от удара молнии сгорело почти 150 т сена, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 1 августа около 17.30 в агрогородке Рубель. Во время грозы загорелся навес для хранения грубых кормов местного сельхозпредприятия. Огонь уничтожил 149 т сена, в том числе 140 т - нынешнего укоса. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия попадания в строение грозового разряда молнии.

В этот же день часом раньше в Ганцевичах произошел пожар в кирпичном доме по ул. Ф.Скорины. Огнем повреждена кровля на площади 4 кв.м. Среди наиболее вероятных причин - удар молнии.-0-