Мошенники из Гомельской области осуждены за инсценировку ДТП ради страховки

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мошенники из Гомельской области осуждены за инсценировку ДТП ради получения страховки, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Идея незаконного заработка пришла неработающему гомельчанину. Реализовать преступный план он предложил знакомой и двум приятелям. У гомельчанки был недорогой "Фиат", которому требовался крупный ремонт. Злоумышленники решили сделать из иномарки жертву, чтобы получить страховку.

Ночью на трассе недалеко от Гомеля произошло липовое ДТП. Гомельчанка стала потерпевшей, а уроженец районного центра - виновником. Вызвали сотрудников ГАИ, оформили необходимые документы. Спустя некоторое время владелица разбитого авто обратилась в страховую компанию для оценки повреждения и возмещения ущерба. Подельники рассчитывали на сумму более 1 тыс. базовых величин.

"Страховая компания в свою очередь обратилась в органы внутренних дел для уточнения некоторых деталей ДТП. Сотрудники управления уголовного розыска, изучая это обстоятельство, заподозрили, что в деле не все чисто. В результате оперативно-следственных мероприятий удалось собрать необходимые доказательства противоправной деятельности группы мошенников", - прокомментировал Виталий Пристромов.

Материалы уголовного дела, возбужденного по ч.2 и ч.4 ст. 209 УК (мошенничество), были переданы в суд. На судебном заседании участникам преступной схемы было определено наказание в виде лишения свободы на сроки от трех до пяти лет с конфискацией имущества. В отношении одной из обвиняемых, признавшей свою вину полностью и возместившей ущерб, применена отсрочка исполнения наказания.-0-