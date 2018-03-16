Мошенники приговорены к срокам от 2 до 7 лет лишения свободы за инсценировку ДТП ради страховки

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники, инсценировавшие ДТП ради страховки, приговорены к срокам от 2 до 7 лет лишения свободы, сообщила БЕЛТА помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Обвинительный приговор в отношении 17 лиц сегодня постановил суд Ленинского района Минска. Согласно приговору суда все обвиняемые признаны виновными в мошенничестве и приговорены к различным срокам наказания.

Два фигуранта дела приговорены к 7 годам в исправительной колонии в условиях строгого режима, с конфискацией всего имущества. Остальные получили от 5,5 до 2 лет лишения свободы. При этом шестерым из них исполнение наказания отсрочено на 2 года.

"Приговором суда в пользу потерпевших взысканы денежные средства в счет возмещения имущественного ущерба", - добавила Анастасия Шильвян.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Как сообщалось, мошенническая схема в сфере автострахования была выявлена в Солигорске в 2016 году. Группа лиц, вступив в преступный сговор, с целью получения выплат по страховому свидетельству обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорта инсценировала ДТП. Имитируя страховые случаи путем умышленного повреждения автомобилей, фигуранты предоставляли недостоверные сведения в страховые компании и обманом получали денежные компенсации.-0-