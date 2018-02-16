Повредивший ради страховки "Бентли" брестчанин приговорен к 7 годам лишения свободы

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста вынес обвинительный приговор в отношении брестчанина, повредившего ради страховки свой "Бентли Континенталь", сообщили БЕЛТА в Брестском областном суде.

Обвиняемый признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, подстрекательстве к даче взятки в крупном размере, заведомо ложном доносе о совершении преступления, незаконных приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия. Ему назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.

В частности, в пользу БРУСП "Белгосстрах" в лице филиала "Белгосстрах" по Брестской области в качестве возмещения имущественного ущерба обвиняемый должен выплатить более Br60 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, в 2015 году предприниматель из Бреста сообщил в правоохранительные органы о повреждении автомобиля "Бентли Континенталь" неустановленным лицом. Филиал по Брестской области "Белгосстраха" выплатил "потерпевшему" более Br49,2 тыс. Афера была вскрыта в ходе предварительного следствия, проведенного УСК по Брестской области. Брестчанин инсценировал преступление: сам умышленно повредил транспортное средство с целью незаконного получения страхового возмещения.

Также в 2013-2015 годах мужчина обманным путем, злоупотребляя доверием двух своих знакомых (жителей Бреста), под различными предлогами, в том числе подстрекая к передаче взяток для решения вопросов в их интересах, завладел $40 тыс. и Br31,7 тыс.

Во время обыска по месту жительства предпринимателя было обнаружено и изъято устройство в форме автоматической ручки, имеющее в конструкции элементы огнестрельного оружия. Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, приспособление является ручным однозарядным гладкоствольным огнестрельным оружием. Ручка изготовлена самодельным способом с использованием заводского оборудования и пригодна для стрельбы патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм.-0-