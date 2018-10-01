1 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мотоциклист госпитализирован после ДТП с легковушкой в Новополоцке, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Инцидент произошел утром 1 октября. Водитель "Опеля" ехал по ул. Промышленной от Новополоцкой ТЭЦ в сторону "Нафтана". В районе транспортной проходной завода он начал поворачивать налево и не уступил дорогу мотоциклисту, ехавшему во встречном направлении. В результате столкновения мотоциклист получил травмы различной степени тяжести, у него сломаны ребра и поврежден позвоночник. Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение больницы. Водитель "Опеля" не пострадал.
По факту аварии проводится проверка.-0-
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