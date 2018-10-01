Задержан водитель легковушки, столкнувшейся с микроавтобусом в Дзержинском районе

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан водитель Lexus IS 250, который 29 сентября столкнулся с микроавтобусом в Дзержинском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Водитель Lexus задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. "Согласно медицинскому освидетельствованию в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,6 промилле алкоголя. Продолжается комплекс процессуальных и следственных действий, специалистами управления ГКСЭ по Минской области проводится ряд экспертиз", - рассказала Татьяна Белоног.

Следователи просят граждан, которые располагают значимой информацией по этому ДТП, обратиться в Дзержинский РОСК по адресу в Дзержинске: ул. Фоминых, 1а, или по телефонам 8 (01716) 5-08-97, 8 (01716) 5-00-16.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, зафиксировала и изъяла вещественные доказательства.

Как сообщалось, в ДТП с микроавтобусом и легковушкой, которое произошло 29 сентября около 23.00 возле деревни Рябиновка Дзержинского района, один человек погиб, шесть пострадали. Водитель Lexus, 1988 года рождения, нетрезвый, ехал в Минск. На 321-м километре трассы М1, возле деревни Рябиновка он столкнулся с ехавшим в попутном направлении Peugeot Boxer, который вылетел в кювет. В аварии погиб один из пассажиров Peugeot, 1974 года рождения. Различные травмы получили водитель микроавтобуса, 1987 года рождения, и 5 пассажиров. В Lexus пострадавших не было.-0-