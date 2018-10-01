В Хотимском районе бесправник уснул за рулем: в ДТП трое пострадавших

1 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Хотимском районе произошло ДТП, в котором пострадали трое человек, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Житель агрогородка Ельня Хотимского района 29 сентября в 6.00, управляя автомобилем "Ауди", уснул за рулем. В результате легковушка выехала за пределы проезжей части и опрокинулась. 22-летний водитель и два его пассажира 46-летний мужчина и 39-летняя женщина получили телесные повреждения. Все трое госпитализированы.
Как оказалось, молодой человек управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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