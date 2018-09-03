3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский безработный подозревается в издевательствах над животными, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.
Ранее в Мозырский РОВД обратилась представительница местных зоозащитников. Она сообщила, что в райцентре может проживать создатель видеороликов, на которых запечатлены издевательства над животными. Вместе с коллегами из России женщина собрала и предоставила в правоохранительные органы видеодоказательства.
По предварительным данным, мужчина искал по объявлениям котят, которых отдавали в дар, а затем истязал их, записывая садистские действия на камеру.
Сотрудники милиции установили личность предполагаемого живодера. Им оказался ранее судимый за хулиганство и поджог, неработающий 27-летний житель райцентра. "В настоящий момент он обоснованно подозревается в жестоком обращении с животными", - прокомментировали в УВД.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339/1 УК Беларуси (жестокое обращение с животными). Мужчине грозит наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами сроком до одного года, или арестом.-0-
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