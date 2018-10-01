Мужчина ехал в больницу снять гипс и попал в ДТП: ему наложили новый

1 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мужчина ехал в больницу снять гипс с ноги и попал в ДТП, в результате ему наложили новый, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла около 10.00 1 октября на участке дороги Минск-Витебск примерно в километре от Лепеля. 39-летнего мужчину вез в больницу отец. Перед поворотом налево он остановился, чтобы пропустить ехавшую во встречном направлении машину. В этот момент в автомобиль сзади въехал минивэн Honda.
Пассажира доставили в больницу, где сняли гипс с ноги и наложили новый - на поврежденное плечо.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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