Мужчина погиб под колесами электрички на перегоне Колосово-Негорелое

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб под колесами электрички Барановичи-Минск на перегоне Колосово-Негорелое, сообщил БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко.
Инцидент произошел 3 сентября после десяти вечера. Мужчина лежал на железнодорожном полотне. Машинист применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.
"Проводится проверка: устанавливаются обстоятельства инцидента, личность погибшего", - отметил Александр Марченко. Задержка в движении поезда составила 9 мин. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4218 BYN
|2.427 BYN
|2.435 BYN
|USD
|2.0886 BYN
|2.097 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.0794 BYN
|3.066 BYN
|3.08 BYN