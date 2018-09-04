Мужчина погиб под колесами электрички на перегоне Колосово-Негорелое

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб под колесами электрички Барановичи-Минск на перегоне Колосово-Негорелое, сообщил БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко.

Инцидент произошел 3 сентября после десяти вечера. Мужчина лежал на железнодорожном полотне. Машинист применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

"Проводится проверка: устанавливаются обстоятельства инцидента, личность погибшего", - отметил Александр Марченко. Задержка в движении поезда составила 9 мин. -0-