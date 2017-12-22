Мужчина погиб, спрыгнув со второго этажа вокзала в Гомеле

22 декабря, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Гражданин России погиб, спрыгнув со второго этажа железнодорожного вокзала в Гомеле, сообщил БЕЛТА Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.
Инцидент произошел вечером. По словам очевидцев, мужчина некоторое время непрерывно передвигался по вокзалу из одного конца в другой. Затем поднялся на второй этаж, встал на перила и неожиданно рухнул вниз.
Спустя несколько часов мужчина скончался в больнице от полученных тяжелых травм.
Известно, что 42-летний россиянин проживал в Гомельском районе с местной жительницей. Периодически выезжал на заработки. По словам женщины, ранее он употреблял наркотики, в последнее время сильно злоупотреблял алкоголем. В России имел судимость.
Следствие проводит проверку.-0-
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