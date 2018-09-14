Мужчина в общественном транспорте Минска занимался эксгибиционизмом

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД Минска разыскивают мужчину за хулиганские действия, выразившиеся в демонстрации половых органов в общественных местах Минска, в том числе в общественном транспорте. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.
На вид мужчине 25-28 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Был одет в матерчатую куртку черного цвета, черную майку с надписью белого цвета, синие джинсы, сумку черного цвета через плечо, темную обувь спортивного типа.
При наличии какой-либо информации просьба обращаться в Ленинское РУВД лично либо по телефонам (029) 669-49-32, (044) 516-63-07, (029) 614-52-32 или 102.-0-
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