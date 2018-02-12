Мужчина выпал из окна общежития в Минске

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня погиб молодой человек, выпав из окна одного из общежитий Белгосуниверситета. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
"Тело молодого человека 1995 года рождения с признаками падения с высоты было обнаружено около 16 часов. Следствием его личность уже установлена. Проводятся неотложные следственные действия", - сказала Юлия Гончарова.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
По предварительной информации, на момент гибели молодой человек не являлся студентом БГУ.-0-
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