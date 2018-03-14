МВД предупреждает белорусов о новых видах кибермошенничества за рубежом

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси предупреждает о появлении нового вида кибермошенничества за рубежом и призывает белорусов быть внимательнее при использовании банковских карт. Такая информация размещена на сайте милицейского ведомства.

Криминальную схему, наподобие крепления скиммеров в банкоматах, злоумышленники обкатывают на жителях США и Западной Европы. Однако в любой момент жертвы могут появиться и в Беларуси. Как пояснили в управлении "К" министерства, мошенники устанавливают специальные накладки на POS-терминалы. "Устройства считывают персональные данные с магнитной полосы банковской карточки и запоминают введенный клиентом пин-код. Затем изготавливается дубликат карты, на которую записывается похищенная информация, что дает возможность снять деньги в любом банкомате", - отметили в МВД.

Но чаще преступники используют перепрограммированные терминалы. Работают они также как и те, на которое установлены накладки. Разница в том, что монолитные псевдоустройства имитируют платежную операцию, а точнее неудачную попытку ее проведения. Клиент даже получает соответствующий чек. "Как правило, люди не помнят места, где расплачиваются картой, и тем более не хранят чеки о холостых операциях. Этим успешно пользуются злоумышленники: снимают чужие деньги специально через одну-две недели, чтобы владелец успел забыть о месте и времени пользования картой", - рассказали в управлении "К".

Использовать перепрограммированный терминал в официальных структурах весьма непросто. Поэтому мошенники вербуют сообщников - часто из числа официантов и барменов, таксистов, продавцов, операторов АЗС. Долго использовать лжетерминал в одной точке рискованно, поэтому мошенникам меняют места преступлений и сообщников.

В управлении "К" советуют владельцам банковских карт быть более внимательными и предпринять дополнительные меры защиты. Так, специалисты рекомендуют оформить карту с чипом, что служит страховкой от подделки, подключить услугу sms-оповещения. Если терминал фиктивный, то сообщения о покупке или оплате услуги не приходит. В таком случае нужно позвонить в банк и убедиться в наличии или отсутствии проведенной операции. Если платеж или попытка его проведения не отразилась в системе, придется заблокировать карту и выпустить новую. Кроме того, в МВД советуют установить на карту дифференцированные лимиты на снятие наличных, а также на покупки и расчеты в интернете. По словам экспертов, владельцам банковских карт следует обращать внимание на POS-терминалы. Те, у которых есть посторонние элементы, должны настораживать. Подозрительны терминалы, которые полностью "заглатывают" карту. Поле для введения пин-кода и наружный светодиод должны быть отчетливо видны клиенту.-0-