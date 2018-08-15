В Березовском районе горела ферма

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе горело помещение молочно-товарной фермы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Инцидент случился 14 августа около 23.00 в деревне Дягелец. В кирпичном доильном комплексе, пристроенном к зданию коровника 2008 года, произошел пожар в вакуумной комнате. Размер помещения составляет 2х4 м. Здание МТФ принадлежит филиалу ОАО "Березовский сыродельный комбинат".
Огонь повредил кровлю доильного комплекса на площади 6 кв.м, вакуумный насос. Причина пожара устанавливается.-0-
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