На парковке в Дрогичине "жигули" наехали на владельца

18 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичине владелец "жигулей" пострадал в ДТП на стоянке, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Происшествие случилось 17 июля около 10.30 в центре города. По предварительной информации, 25-летняя местная жительница на "Фольксвагене" ехала по ул. Ленина. Напротив одного из домов женщина въехала в припаркованные на стоянке "жигули". От удара машина сдвинулась с места и наехала на стоящего впереди 60-летнего владельца.
В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в реанимационное отделение Дрогичинской центральной районной больницы. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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