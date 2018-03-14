На Радошковичском керамическом заводе погиб рабочий

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего в ОАО "Радошковичский керамический завод", сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Молодой человек 1992 года рождения погиб на предприятии 13 марта во второй половине дня. "По предварительным данным, работник получил смертельную травму оборудованием. Точные причины смерти будут установлены по результатам экспертизы", - отметила Татьяна Белоног.

Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация технического и производственного характера. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.-0-