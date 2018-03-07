На трассе М1 легковушка врезалась в столб и от удара пролетела по воздуху около 60 м

7 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе легковушка врезалась в столб и от удара пролетела по воздуху около 60 м, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 6 марта около 17.10 на трассе Брест - Минск - граница Российской Федерации. По предварительной информации, автомобиль "Рено Клио" под управлением 52-летнего брестчанина двигался в сторону областного центра. На 68-м километре водитель не справился с управлением (предположительно уснул), съехал на обочину и врезался в опору освещения. Удар был такой силы, что машина пролетела около 60 м и перевернулась в кювете.
В результате пострадала 25-летняя пассажирка автомобиля. С различными травмами ее госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что в легковушке все были пристегнуты ремнями безопасности.-0-
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