На трассе Р28 легковушка опрокинулась в кювет и загорелась

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе Р28 (Минск - Молодечно - Нарочь) легковушка опрокинулась в кювет и загорелась, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
Авария произошла сегодня утром на 14-м км автодороги. Водитель за рулем "Фиат Марио" ехал в направлении Минска. По предварительной версии, он уснул за рулем, съехал в правый по ходу движения кювет, наехал на водосточную трубу и опрокинулся. Автомобиль загорелся.
Водитель с телесными повреждениями был доставлен в медучреждение.-0-
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