Начальник Транспортной инспекции брал взятки деньгами, коньяком и духами

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Транспортной инспекции Минтранса брал взятки деньгами, коньяком и духами. Это следует из обвинения, оглашенного прокурором в суде Фрунзенского района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель Транспортной инспекции совершал коррупционные преступления с июля 2015 года по 20 апреля 2017 года. Взятки за деятельность, связанную с распределением разрешений на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств, брал, как правило, в своем служебном кабинете.

Всего установлено несколько фактов взяточничества. Фигурировали суммы $50, $100, $200. Принимал также коньяк, мужские духи и другие материальные ценности. Взятки руководителю Транспортной инспекции передавал знакомый, который представлял интересы частных предприятий. При этом начальник понимал, что взятку берет за выполнение в интересах коммерческой структуры действий, которые он мог совершить в связи со своими служебными полномочиями. Бизнесмены рассчитывали не только на получение разрешений, но и оказание впоследствии другой помощи в транспортной сфере.

Руководителя Транспортной инспекции задержали 20 апреля 2017 года.

Фигурант обвиняется в неоднократном получении взятки и покушении на получение взятки. Также по этому делу проходит заместитель начальника 4-го управления Департамента финансовых расследований КГК.-0-