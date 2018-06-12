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Начальник Транспортной инспекции и замначальника управления ДФР КГК не признали вины

Происшествия 12.06.2018 | 17:42
Фото из архива
Фото из архива

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Транспортной инспекции Минтранса и заместитель начальника 4-го управления Департамента финансовых расследований КГК не признали себя виновными в совершении инкриминируемых им преступлений, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник Транспортной инспекции обвиняется в неоднократном получении взятки и покушении на получение взятки. По версии следствия, коррупционные преступления он совершал с июля 2015 года по 20 апреля 2017-го. Взятки за деятельность, связанную с распределением разрешений на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств, брал, как правило, в своем служебном кабинете. В деле фигурируют суммы $50, $100, $200. Обвиняемый также принимал коньяк, мужские духи и другие материальные ценности.

Второй фигурант обвиняется в подстрекательстве, пособничестве в даче взятки и мошенничестве. Как следует из обвинения, оглашенного гособвинителем Кристиной Асрян, он подстрекал коммерческие структуры к даче взятки начальнику Транспортной инспекции.

В суде Фрунзенского района Минска сегодня было оглашено обвинение обоим фигурантам.-0-

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Теги
взяточничество, коррупция, Минск, мошенничество, преступление, суд
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