Начался суд над обвиненными в коррупции экс-сотрудниками Минской региональной таможни

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района столицы приступил к судебному разбирательству по уголовному делу в отношении бывших сотрудников Минской региональной таможни, передает корреспондент БЕЛТА.

По делу проходят 17 человек. Они обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений во время их работы в таможенных органах.

Коррупционную деятельность в Минской региональной таможне в мае 2016 года вскрыл и пресек Комитет государственной безопасности. Как сообщалось, на протяжении нескольких лет сотрудники таможни через посредника из числа бывших работников систематически получали взятки от представителей коммерческих структур за содействие в ускорении таможенного оформления грузов, а также проведении ненадлежащим образом операций таможенного контроля.

Оперативные подразделения КГБ установили причастность к противоправной деятельности начальника Молодечненского таможенного поста. Он был задержан с поличным при получении очередной взятки в $1,1 тыс. Пособник в получении взятки, бывший сотрудник таможни, действовавший в интересах одной из коммерческих структур, также задержан. Установлено участие в коррупционной схеме и иных сотрудников таможни. Так, при возникновении проблем, связанных с таможенной стоимостью грузов, взятки вручались сотруднику отдела тарифного регулирования Минской региональной таможни. Он наряду с благоприятным решением данных вопросов передавал коммерсантам ограниченные к распространению сведения из баз данных таможенных органов.

Услуги заместителя начальника отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Минской региональной таможни обходились представителям коммерческой среды в $500, а инспектора, непосредственно осуществлявшего таможенное оформление грузов в ПТО "Колядичи - Авто", - $50. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по ст.430 УК Беларуси (получение взятки, пособничество в получении взятки). Четверо сотрудников Минской региональной таможни, допустившие коррупционные правонарушения, и их посредник были задержаны и заключены под стражу.-0-