Налоговый инспектор в Бресте получил взятку элитным алкоголем

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте расследуется уголовное дело по факту получения взятки налоговым инспектором, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Противоправные действия выявили сотрудники УВД Брестского облисполкома. Житель Брестского района 1984 года рождения работал главным налоговым инспектором инспекции МНС. По данным следствия, в конце января текущего года он уличил брестчанина в занятии незаконной предпринимательской деятельностью. Вместо того чтобы применить к нарушителю санкции, инспектор принял от него взятку в виде трех бутылок элитного алкоголя.

Управлением Следственного комитета по Брестской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 (получение взятки) УК. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.-0-