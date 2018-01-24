24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Напавший на витебского таксиста мужчина заключен под стражу, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело жителя поселка Руба-2 (Верховье), который совершил разбой в отношении таксиста. "К задержанному мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - проинформировала Светлана Сахарова. - Задержанная с ним 23-летняя женщина отпущена домой после проведения первоначальных следственных действий с ее участием. Она находится под обязательством о явке. Расследование уголовного дела продолжается". Задержанный мужчина ранее был неоднократно судим за имущественные преступления.

Следователи изъяли орудие преступления, женскую сумку, запаховые следы и другие вещественные доказательства, назначены экспертные исследования.

Как сообщалось, нападение на таксиста было совершено вечером 19 января. 25-летний мужчина с сожительницей возвращались из Витебска в поселок Руба-2 на такси. По приезду пассажир схватил водителя за плечо и приставил нож к шее. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и требовал передать ему телефон и выручку. Водитель смог вырваться и убежать из машины, сообщив по мобильному о нападении. В это время нападавший сел за руль и скрылся на машине с места преступления. Спустя некоторое время автомобиль был обнаружен в поселке, а оперативно прибывшие на место происшествия водители других такси догнали мужчину, задержали его с сожительницей и передали их сотрудникам органов внутренних дел.

Потерпевший таксист с ранением шеи и предплечья был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.-0-