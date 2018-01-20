20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Верхнедвинского района приговорен к 23 годам лишения свободы за жестокое убийство отца, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Обвиняемый 43-летний мужчина признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью по п.6 ч.2 ст.139, а также по ч.1 ст.366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг) УК Беларуси. "На основании ч.3 ст.72 УК по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний обвиняемому окончательно определено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии в условиях особого режима", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, мужчина должен будет пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Как сообщалось, вечером 3 июня 2017 года пьяный 43-летний мужчина во время конфликта с родителями учинил дебош. Мать пыталась защитить супруга от сына. Но когда агрессор узнал о том, что женщина вызвала милицию, стал угрожать убийством. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина была вынуждена покинуть квартиру. Обозленный сын выместил всю агрессию на отце: нанес ему ножом большое количество ударов. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от множественных колото-резаных ран.

Житель Верхнедвинска обвиняется в жестоком убийстве отца “Мать пыталась защитить супруга от насильственных действий сына. Но когда агрессор узнал о том, что женщина вызвала милицию, стал угрожать убийством. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина была вынуждена покинуть квартиру”, - рассказала Светлана Сахарова.

Обвиняемый в суде вину не признал и отказался от дачи показаний, указав, что в инкриминируемый период в указанном месте не находился.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законном порядке.-0-