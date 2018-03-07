Напавший с ножом на супругов в Кобрине заключен под стражу

7 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек, напавший с ножом на супружескую пару в Кобрине, заключен под стражу, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия разыгралась в райцентре 11 февраля. На улице на супругов напал с ножом 19-летний парень. От полученных ранений 31-летняя беременная кобринчанка скончалась, ее мужа с травмами госпитализировали. К подозреваемому в совершении убийства и покушении на убийство применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия. Для установления обстоятельств произошедшего специалистами проводятся необходимые исследования: судебно-медицинская экспертиза по определению степени тяжести телесных повреждений, полученных пострадавшим мужчиной, а также медико-криминалистическая, дактилоскопическая и иные экспертизы", - отметил Дмитрий Иванюк.

По словам фигуранта, со своими жертвами он не был знаком. Молодой человек ранее не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит. До задержания обучался в одном из средних специальных учебных заведений Кобрина, жил в общежитии. В ходе обыска у него обнаружены и изъяты шесть ножей и кастет.

Расследование уголовного дела осуществляет группа следователей под руководством следователя УСК по Брестской области. Также необходимые мероприятия по уголовному делу проводят сотрудники уголовного розыска УВД облисполкома.-0-