Неизвестный с ножом напал на супругов в Кобрине

12 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине неизвестный убил женщину и тяжело ранил ее мужа, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла 11 февраля около 20.20. На улице неизвестный напал с ножом на супружескую пару. С ранениями различных частей тела 31-летняя местная жительница и ее 39-летний муж бригадой скорой помощи были доставлены в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь женщины. Примерно в 21.30 она скончалась. Ее супруг в настоящее время находится в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) и ч.1 ст.14 п.1 ч.2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц) УК. На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, работу которой координирует руководство управления Следственного комитета по Брестской области. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника. Следователи совместно со специалистами Кобринского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли следы, в том числе биологического характера.-0-