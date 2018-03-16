Нелегальные мигранты с тепловизорами пытались пересечь границу с Польшей

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа нелегальных мигрантов с тепловизорами пыталась пересечь границу с Польшей в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Белорусские пограничники 14 марта задержали группу нелегальных мигрантов, когда те преодолевали сигнализационный комплекс на польском направлении. "Они таким образом пытались попасть на сопредельную территорию. В Беларусь нелегалы прибыли из Москвы - ехали по трассе М1, после сразу направились к границе. Они использовали средства для преодоления сигнализационных комплексов, а также тепловизоры", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Нарушители задержаны и помещены в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. Они будут привлечены к административной ответственности за нарушение государственной границы, пограничного режима и правил пребывания на белорусской территории (ст.23.29, 23.30 и 23.55 КоАП Беларуси). Проводятся дальнейшие разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к организации незаконной миграции.-0-