19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неман подтопил 36 дворов в Столбцовском районе, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

"При мониторинге 18 марта спасатели установили, паводковыми водами реки Неман подтопило 27 подворий в д.Новый Свержень Столбцовского района и 9 подворий в Столбцах. Жизнедеятельность людей не нарушена, - проинформировали в управлении. - Работники МЧС посещают все подтопленные домовладения. Организовано оповещение населения о складывающейся обстановке. Эвакуация жителей не требуется".

Решением комиссии при Столбцовском райисполкоме определены места временного размещения населения в случае необходимости. Производится постоянный мониторинг состояния уровня воды в Немане и зоны подтопления.

МЧС напоминает о правилах подготовки к паводку. Сначала необходимо определить, где может появиться вода и по какому направлению пойти. Затем нужно очистить территорию у дома от снега и льда, а лед, который мешает проходить воде, разбить. После очистить дренажные и сточные канавки от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму. При необходимости можно соорудить из подручных материалов простейшие преграды для воды. Следует убрать с подворья вещи, которые могут пострадать от воды, а в подтапливаемых помещениях не пользоваться электроприборами и не включать свет.

Если дом попадает в зону подтопления паводковыми водами, то необходимо перенести ценные вещи на чердак или верхние этажи, а также подготовиться к возможной эвакуации - собрать "тревожный чемоданчик": взять с собой деньги, документы, собрать необходимую одежду, продукты, лекарства. Рекомендуется оказать помощь престарелым, соседям. При необходимости нужно предусмотреть вывоз домашних животных из зоны затопления.

В случае угрозы жизни или здоровью нужно обратиться за помощью в службу спасения по телефонам 101, 112.-0-

Фото и видео Минского областного управления МЧС