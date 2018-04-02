Нетрезвого водителя маршрутки задержали в Бресте

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя маршрутного такси, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

На пересечении улиц Московская и Фруктовая сегодня в 8.00 сотрудники отделения технического надзора межрайонного отдела ГАИ УВД остановили маршрутное такси №9 марки "Пежо Боксер", 44-летний водитель нарушил правила перевозки пассажиров. В автомобиле предусмотрены 20 мест для сидения, однако в момент остановки в машине находились 23 человека.

Кроме того, при разбирательстве у правоохранителей вызвало подозрение физическое состояние водителя. Мужчину доставили в областной наркологический диспансер. Оказалось, на маршрут он вышел нетрезвым (0,46 промилле). В отношении брестчанина составлен административный протокол. Ранее он пять раз привлекался за нарушение ПДД.-0-

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