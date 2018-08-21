Нетрезвый 70-летний водитель в центре Минска врезался в 5 машин

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный 70-летний водитель в центре Минска врезался в 5 машин, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Около 18.00 20 августа мужчина за рулем Hyundai в паркинге ТЦ "Столица" наехал на стену и шлагбаум, а позже скрылся с места ДТП. Уже на ул.Мясникова он столкнулся с Toyota, а после въехал в припаркованную Hyundai. Мужчина продолжил движение и на пересечении ул.Немига с ул.Короля совершил столкновения с Nissan, Volvo и Volkswagen, рассказали в ГАИ.
Медицинское освидетельствование показало 3 промилле алкоголя в крови водителя. При ДТП он получил телесные повреждения. В его отношении составлены 8 протоколов.-0-
фото ГАИ Минска
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