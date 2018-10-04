Нетрезвый иностранец сбежал с места аварии в Минске

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый иностранец на легковушке врезался в машину газовиков в Минске и сбежал с места ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня на пр.Дзержинского около 5.00. "Мужчина на BMW 750 ехал со стороны центра города в направлении ул.Гурского и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit газовой службы. После этого водитель легковушки убежал. BMW задним ходом самопроизвольно начала движение, выехала за пределы проезжей части и врезалась в металлическое ограждение стройплощадки", - рассказали в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ оперативно установили личность водителя BMW. Им оказался гражданин Китая 1998 года рождения. "Он был нетрезв на момент прохождения медицинского освидетельствования. В крови иностранца было 0,48 промилле алкоголя. В его отношении составлено 6 административных протоков, которые будут переданы в отдел по гражданству и миграции. Правоохранители рассмотрят вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания мужчины в стране", - проинформировали в ГАИ.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома