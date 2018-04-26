26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незаконно ввезенный кофе на Br63 тыс. изъяли у жителя Витебска, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Нелегальный бизнес организовал 50-летний житель Витебска. Задержали его в момент разгрузки очередной партии товара, прибывшей из России. "Кофе обычно реализовывался через частных предпринимателей. В качестве временных складов для товара мужчина использовал три гаража в Витебске. В двух из них оперативники совместно с налоговыми инспекторами и пограничниками обнаружили и изъяли около 6 тыс. упаковок кофе общей стоимостью более Br63 тыс. Ни одна пачка не была маркирована соответствующими контрольными знаками", - рассказали в милиции.

Материалы переданы в инспекцию МНС по Минской области. В ближайшее время в отношении мужчины будет составлен протокол по ч. 1-1 ст. 12.7 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации). Ее санкция предусматривает наложение штрафа в размере до 100 базовых величин (БВ составляет Br24,5).-0-

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