Носкевич взял под личный контроль расследование дела по взрыву на "Могилевдреве"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту взрыва в ОАО "Могилевдрев", сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.
Утром 26 сентября Иван Носкевич приехал в Могилев и провел оперативное совещание со следственной группой, созданной для расследования уголовного дела. "Глава ведомства ознакомился с результатами первоначальных следственных действий, дал ряд указаний для координации дальнейших действий взаимодействующих структур, а также поставил ход расследования на личный контроль. Обсуждены меры, необходимые для бесперебойного функционирования предприятия и недопущения подобных случаев в будущем", - проинформировали в СК. На совещании кроме руководства областного управления Следственного комитета присутствовали руководители территориальных подразделений МЧС, ГКСЭ, УВД, Минтруда, должностные лица предприятия.
По факту взрыва на "Могилевдреве" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч.2 ст.302 (нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшее взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия) УК.
Следователи продолжают работу на предприятии. Они приступили к повторному осмотру места происшествия. "Изъят ряд объектов с целью дальнейшего их исследования специалистами Государственного комитета судебных экспертиз. Также приобщена к материалам уголовного дела документация предприятия, в том числе регламентирующая технику безопасности на производстве. Продолжаются допросы свидетелей, в том числе должностных лиц ОАО "Могилевдрев", - отметили в СК.
По предварительным данным, вечером 25 сентября около 18.30 в лакокрасочном цехе предприятия произошло возгорание с одновременным взрывом. В результате были повреждены конструкции и оборудование цеха. Сотрудники МЧС пожар ликвидировали. На момент взрыва в производственном помещении было девять работников. Шесть человек - три женщины и три мужчины - с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы.-0-
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