Носкевич взял под личный контроль расследование дела по взрыву на "Могилевдреве"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту взрыва в ОАО "Могилевдрев", сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на "Могилевдреве" Председатель Следственного комитета Иван Носкевич координирует работу следственно-оперативной группы на "Могилевдреве", где 25 сентября произошел взрыв.

Утром 26 сентября Иван Носкевич приехал в Могилев и провел оперативное совещание со следственной группой, созданной для расследования уголовного дела. "Глава ведомства ознакомился с результатами первоначальных следственных действий, дал ряд указаний для координации дальнейших действий взаимодействующих структур, а также поставил ход расследования на личный контроль. Обсуждены меры, необходимые для бесперебойного функционирования предприятия и недопущения подобных случаев в будущем", - проинформировали в СК. На совещании кроме руководства областного управления Следственного комитета присутствовали руководители территориальных подразделений МЧС, ГКСЭ, УВД, Минтруда, должностные лица предприятия.

Одну из пострадавших от взрыва на "Могилевдреве" перевели на лечение в Минск Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в Республиканский ожоговый центр Больницы скорой медицинской помощи Минска. Сегодня планируется перевод в столицу еще нескольких пациентов.

По факту взрыва на "Могилевдреве" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч.2 ст.302 (нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшее взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия) УК.

Следователи продолжают работу на предприятии. Они приступили к повторному осмотру места происшествия. "Изъят ряд объектов с целью дальнейшего их исследования специалистами Государственного комитета судебных экспертиз. Также приобщена к материалам уголовного дела документация предприятия, в том числе регламентирующая технику безопасности на производстве. Продолжаются допросы свидетелей, в том числе должностных лиц ОАО "Могилевдрев", - отметили в СК.

Шесть человек пострадали от взрыва на "Могилевдреве" "Произошел хлопок, взрыв. Что конкретно - пока говорить рано. На месте работает комиссия", - отметил официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский.

По предварительным данным, вечером 25 сентября около 18.30 в лакокрасочном цехе предприятия произошло возгорание с одновременным взрывом. В результате были повреждены конструкции и оборудование цеха. Сотрудники МЧС пожар ликвидировали. На момент взрыва в производственном помещении было девять работников. Шесть человек - три женщины и три мужчины - с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы.-0-