Обвиняемого в смерти пациента медработника из Городка оправдали

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Городокского района признал невиновным медработника, которого обвинили в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть пациента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Витебского облсуда Наталью Платоненко.
Врач оправдан за недоказанностью его участия в совершении преступления.
36-летний анестезиолог-реаниматолог обвинялся в том, что при проведении пункции и катетеризации правой подключичной вены острием иглы неудачно сделал прокол. Повреждения сопровождались массивной кровопотерей и шоком. В конечном итоге это привело к остановке сердечной деятельности и смерти пациента. В суде было доказано, что медработник в этом случае сделал все возможное для спасения пациента.-0-
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