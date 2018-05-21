21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемый в убийстве и изнасиловании девушки в Минске приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Минский городской суд рассматривал дело в отношении 22-летнего жителя столицы в закрытом судебном заседании. Молодой человек признан виновным в половом сношении вопреки воле потерпевшей с применением насилия, а также в убийстве с целью скрыть другое преступление.

Приговор суда может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Тело девушки - 21-летней уроженки Гомельской области - в октябре 2017 года в Минске на улице Васнецова обнаружил водитель такси. На теле имелись признаки удушения. В течение нескольких часов был установлен и задержан подозреваемый - 21-летний уроженец Гродненской области. В столице девушка работала в банке, а молодой человек постоянного источника дохода не имел.

Как установили следователи, с девушкой парень познакомился за пять дней до убийства. По его словам, он испытывал к ней симпатию. "В частный дом по проезду Веснина, где он снимал жилье, пригласил ее обманом. По выводам следствия, мотивом убийства стало желание скрыть совершенное перед этим изнасилование, которое сопровождалось побоями. Затем он собирался инсценировать разбойное нападение на потерпевшую, для чего вынес тело убитой в лесопарковую зону рядом с домом и разбросал ее вещи.-0-