Завершено расследование убийства девушки в Минске

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование убийства девушки, тело которой в октябре 2017 года было обнаружено в Минске на ул.Васнецова. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по г. Минску Марина Дранькова.

Управление СК по Минску установило обстоятельства убийства 21-летней уроженки Гомельской области, которое произошло 5 октября 2017 года. Тело девушки с признаками удушения обнаружил вечером того же дня на ул. Васнецова водитель такси. В течение нескольких часов был установлен и задержан подозреваемый - 21-летний уроженец Гродненской области. В столице девушка работала в банке, а молодой человек постоянного источника дохода не имел.

С девушкой парень познакомился за пять дней до убийства. По его словам, он испытывал к ней симпатию. "В частный дом по проезду Веснина, где он снимал жилье, пригласил ее обманом. По выводам следствия, мотивом убийства стало желание скрыть совершенное перед этим изнасилование, которое сопровождалось побоями. Затем он собирался инсценировать разбойное нападение на потерпевшую, для чего вынес тело убитой в лесопарковую зону рядом с домом и разбросал ее вещи", - проинформировала Марина Дранькова.

При расследовании была проведена скрупулезная работа по воссозданию обстановки совершения преступлений и сбору доказательств для предъявления задержанному обвинения и заключения его под стражу. Проведены осмотры места происшествия, исследования вещественных доказательств, допросы и следственные эксперименты.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 166 (изнасилование), п. 8 ч. 2 ст. 139 УК (убийство с целью скрыть другое преступление). По заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, он мог осознавать их противоправный характер и не страдал каким-либо заболеванием. Уголовное дело прокурором направлено в суд.-0-

Фото УГКСЭ по г. Минску