Один человек погиб и один травмирован при обрушении цемента в Волковысском районе

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства гибели и травмирования работников предприятия в Волковысском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Волковысским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека и причинение телесных повреждений второму лицу (ч.2 ст.306 УК).

Установлено, что 21 марта около 18.30 во время очистки теплообменника и силоса для хранения цемента в ОАО "Красносельскстройматериалы" обрушилось наслоение этого стройматериала. Погиб рабочий частного строительного унитарного предприятия 1985 года рождения, его напарник 1985 года рождения получил телесные повреждения и госпитализирован.

Следователи с участием экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области и специалистов областного управления Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Изъята и изучается служебная, техническая и иная документация, прежде всего по охране труда и технике безопасности.

Как сообщила официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Мария Лешик, судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти - механическая асфиксия. Цементная масса заблокировала дыхательные пути. Степень тяжести травм второго рабочего будет установлена после полного медобследования.

Окончательная правовая оценка по факту происшествия будет дана по результатам расследования. Кроме того, следователи примут меры для выяснения причин и условий, способствовавших ЧП.-0-