Одну пострадавшую в ДТП под Воложином перевели в Минск, троих - в Молодечно

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одну пострадавшую в ДТП с маршрутным такси под Воложином перевели в Минск, троих - в Молодечно, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

"Одна пострадавшая переведена в РНПЦ травматологии и ортопедии в связи с крайне тяжелым состоянием. Ей предстоит операция. Трое человек находятся в Молодечно - у них состояние также достаточно тяжелое. Остальные госпитализированы в Воложинскую центральную районную больницу", - сказала Юлия Бородун.

Как сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома, среди пострадавших в ДТП двое детей, 5 и 11 лет. Одну девочку 2007 года рождения, по информации пресс-службы Минздрава, из Воложина в сопровождении отца везут в травматологию в Минск. Ее мама сейчас находится в Воложинской ЦРБ в тяжелом состоянии, после консилиума будет решено, можно ли ее перевозить в РНПЦ.

Пресс-секретарь уточнила, что пассажиры получили травмы различной степени тяжести: переломы, вывихи, рваные раны, ушибы, черепно-мозговые.

Еще ночью для оказания консультативной и практической помощи на место выехали врачи-хирурги из области. Утром в Воложин прибыли психологи из Минского областного клинического центра для оказания психологической помощи пострадавшим. Всю ночь воложинские врачи оказывали экстренную помощь пострадавшим.

Ситуация с оказанием медицинской помощи находится на личном контроле министра здравоохранения.

Как сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома, в ДТП различные травмы получили водитель и 13 пассажиров, среди которых женщина на пятом месяце беременности.

Авария произошла вечером 18 октября на 74-м км трассы М6 Минск-Гродно. По информации ГАИ, на реконструируемом участке дороги в месте, где проезжая часть изменяет направление движения, водитель микроавтобуса не справился с управлением транспортного средства и врезался в бетонное ограждение. Одна пассажирка погибла на месте, еще один пассажир скончался в больнице. ДТП случилось на освещенном участке дороги, где ведутся ремонтные работы и установлено ограничение скорости в 50 км/ч.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости водителем. В момент аварии он был трезв. По факту ДТП проводится проверка.-0-