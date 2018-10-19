В Бобруйском районе грузовик насмерть сбил велосипедиста

19 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Велосипедист погиб в Бобруйском районе под колесами грузовика, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел.

Авария произошла 18 октября вблизи деревни Михалево 2 после 19.00. По информации МВД, за рулем автомашины "Ивеко" находился житель Гомеля. Он сбил ехавшего на велосипеде жителя деревни Большие Бортники. Мужчина погиб.-0-