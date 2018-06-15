Охотники за металлом похитили электрооборудование на подстанциях в минской Лошице

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охотники за цветными металлами похитили электрооборудование на четырех трансформаторных подстанциях в минском микрорайоне Лошица, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".

Фото "Минскэнерго"

Проводится проверка, устанавливаются причастные к совершению правонарушений. Как сообщалось, в конце мая аналогичный случай произошел в Первомайском районе города - тогда энергетики задержали воров с поличным.

Также недавно сотрудники филиала "Минские кабельные сети" обнаружили кражу камеры видеонаблюдения, установленную на фасаде трансформаторной подстанции "Брестская". В объектив камеры попали пять подростков, которые в поисках острых ощущений взобрались по пожарной лестнице на козырек подстанции.

Специалисты напоминают, что вмешательство в работу электрооборудования смертельно опасно. О случаях таких попыток необходимо информировать дежурного диспетчера предприятия по номеру 144 или милицию.-0-