Около 200 патронов разного калибра обнаружено в гараже у витебчанина

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители обнаружили и изъяли в гараже у жителя Витебска 187 патронов различного калибра, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
Патроны обнаружили и изъяли 9 октября сотрудники 7-го управления ГУБОПиК МВД и ОМОНа УВД.
Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ)
Фигурантом уголовного дела стал хозяин гаража, неработающий житель Витебска. Ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-
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