Около 300 л самогона изъяли под Гродно

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 300 л самогона, а также более 6 т браги изъяли под Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Совместную операцию провели милиционеры совместно с сотрудниками Скидельского лесхоза. Для задержания самогонщика привлекались бойцы отряда особого назначения. "Самогонный аппарат был обнаружен в лесу вблизи деревни Новая Руда Гродненского района. На месте установили фотоловушку. При появлении на объекте самогонщика, жителя Гродно 1960 года рождения, было принято решение о задержании", - рассказали в милиции. Проводится проверка.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома